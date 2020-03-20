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trafiğine '' etkisi! Korona virüsten etkilenen İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi

Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 25’e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 08:59 ABONE OL
İstanbul trafiğine 'coronavirüs' etkisi! Korona virüsten etkilenen İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü. Cuma günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 25 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı.

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İstanbul trafiğine 'coronavirüs' etkisi! Korona virüsten etkilenen İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi
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