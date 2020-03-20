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'da deniz trafiğine koronavirüs etkisi

Her gün yüzlerce transit ve yerel gemi trafiğinin yaşandığı Boğazı yeni tip korona virüsü (Covid-19) sebebiyle tarihin en sakin günlerini yaşıyor. Deniz trafiğindeki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldı. İstanbul boğazının havadan çekilen görüntülerinde ise az sayıda olan gemiler adeta hayalet şehri anımsattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 10:04 ABONE OL
İstanbul'da deniz trafiğine koronavirüs etkisi

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını sebebiyle birçok önlem alındı. Bu önlemler kapsamında okullar tatil edilirken birçok kurum da evden çalışma sistemine geçti.

Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayı tercih etmedikleri için yollar boş kaldı. İstanbul yerel gemi trafiğinde de azalma yaşandı. Transit gemi geçişlerinde azalma görülmezken, boğaz turları belli bir süreye kadar durduruldu. Deniz trafiğinde ki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi.

İSTANBULLULARDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI TEŞEKKÜR

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İstanbul'da deniz trafiğine koronavirüs etkisi
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