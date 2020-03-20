İstanbul’da korona sessizliği

Türkiye eve kapanarak koronavirüse karşı önlem alırken, İstanbul ile bütünleşen tarihi ve turistik bölgeler sessizliğe büründü. SABAH muhabirleri, kentin işlek noktalarında koronavirüs önlemlerini ve virüsün etkilerini yerinde izledi. İstanbul'da yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşlar dışarı çıkmayınca Eminönü ve Sultanahmet'in de içinde yeraldığı Tarihi Yarımada'da sessizlik hakim oldu. Mısır Çarşısı'nda 33 yıllık esnaf olan Serdar Güncan, "En son nüfus sayımı nedeniyle sokağa çıkma yasağı vardı. O zamandan beri, 23 yıldır bu kadar sakin ve sessiz görmedim buraları" dedi.