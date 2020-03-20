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İtalyan gelin ve Türk damadın nikahı tedbir amaçlı bahçede kıyıldı

Şişli'de çiftin nikahı, gelinin Şubat ayında birkaç günlüğüne İtalya'ya gitmesi nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda kıyıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 15:26 ABONE OL
İtalyan gelin ve Türk damadın nikahı tedbir amaçlı bahçede kıyıldı

Umut Bilge Öztürk ve Paola Martini evlenmek üzere Şişli Evlendirme Dairesi'ne başvurdu. Evlenmek için başvuran çiftlerden İtalyan Paola Martini, Şubat ayı içerisinde birkaç günlüğüne İtalya'ya gittiği için tören nikah salonu yerine bahçede kıyıldı. Nikah memuru ellerine güvenlik amacıyla eldiven takarak güvenli mesafede durdu. Nikahta aile bireyleri dışında misafir yer almadı.

Nikah memuru evlilik cüzdanını İtalyan geline verdi. Bahçede kıyılan nikâh hakkında açıklamalarda bulunan Şişli Evlendirme Dairesi'nde görevli nikâh memuru Hanife Ateş Demir ,"Bu hafta sonu nikâhımızdı. Çiftler hafta içi acil nikâh istediler. Biz de oldukça tedirgin olduk. Çiftlerden birisi yabancıydı, İtalya'ndı. Bir ay önce ülkeye giriş yapmış. Yine de tedbir amaçlı dışarıda yapmayı düşündük. Kapalı mekânlarda daha riskli. Böyle oldu. Daha da güzel oldu" dedi.

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İtalyan gelin ve Türk damadın nikahı tedbir amaçlı bahçede kıyıldı
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