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'de tır dehşeti yaşandı: Ölü ve yaralı var

'de tır dehşeti yaşandı.  İzmir'in Gaziemir ilçesinde tırın ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarpması sonucu tır şoförü hayatını kaybederken bir kişi de ağır şeklide yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:30 ABONE OL
İzmir'de tır dehşeti yaşandı: Ölü ve yaralı var

Salih Özen'in kullandığı 34 FF 1979 plakalı tır, İzmir-Aydın otoyolunda Karayollarına ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır bariyerlere vurdu. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Karayolları görevlisi E.S. hastaneye kaldırıldı.

Özen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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İzmir'de tır dehşeti yaşandı: Ölü ve yaralı var
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