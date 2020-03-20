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'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 16:35 ABONE OL
Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

İddiaya göre, Gediris Caddesi'ndeki evlerinde Ö.K. (20) ile eşi D.K. (18) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K, D.K'yi bıçakla yaraladı. Evden kaçarak komşusuna sığınan kadın, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ö.K. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
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