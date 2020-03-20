Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konya ve Balıkesir'de 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu

ve 'de 65 yaş üstüne ücretsiz geçici olarak durduruldu

ve 'da vatandaşlara ücretsiz kullanımı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak durduruldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 18:50 ABONE OL
Konya ve Balıkesir'de 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu

Konya Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 65 yaş üstü hemşerilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, kent içi ulaşımda toplu taşımayı kullanan yolcu sayısının yüzde 75 oranında azalması nedeniyle seferlerde yeniden düzenleme yapıldı.

BALIKESİR'DE DE SEFERLER DÜŞTÜ, 65 YAŞ ÜSTÜNÜN KARTLARI DURDURULDU

Korona virüsünün etkilerini azaltmak için başlatılan 'Evde kal' sloganı sayesinde salgın hastalık açısından risk grubunda bulunan, Balıkesir'de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılara riayet ediyor. Mart ayının ilk haftasında 123 bin 488 vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanırken üçüncü haftasında ise bu oran 29 bin 752'ye kadar düştü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 adı verilen ve 170'den fazla ülkeye yayılan korona virüsün etkilerini azaltmak için başlatılan "Evde kal" sloganına Balıkesirliler riayet ediyor. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'den alınan verilere göre Balıkesir il genelinde 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanım oranın yüzde 50 düşüş yaşadı. Mart ayının ilk haftasında 65 yaş üstü 123 bin 488 vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanırken üçüncü haftasında ise bu rakam 29 bin 752'ye düştü. Yaşlı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanım oranlarının analizlere göre düştüğü bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Salgın hastalık açısından risk grubunda bulunan yaşlılarımız korunmak için lütfen evlerinde kalsın, toplu alanlardan uzak dursun. Biz belediye olarak şehrin her noktasında dezenfekte çalışmalarını sürekli olarak yaparken vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı kurallara uymalarını istiyoruz. Bu konuda hassas davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya ve Balıkesir'de 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA