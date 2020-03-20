Corona virüsü değil ‘ispirt’ öldürdü

İstanbul'da corona virüsü salgını sonrası harekete geçen fırsatçıların "Corona virüsü ve hastalıkları kırıyor" yalanıyla piyasaya sürdükleri sahte içkileri ve saf alkolleri kullanan 20 kişi yaşamını yitirdi. Temizlik işçisi kılığına giren ve sokaklarda çöp toplayarak tespit yapan sivil Kaçakçılık Şube Polisleri, saf alkollerin satışının yapıldığı noktaları tespit etti ve 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da sahte içki imalatı ve saf alkol ile sahte içki kullanımına bağlı olarak son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Corona virüsü salgınının ardından harekete geçen ve durumu fırsata çeviren fırsatçı sahte içki şebekelerinin "Corona virüsü, hastalıkları ve mikropları kırıyor" yalanlarıyla piyasaya sürdükleri sahte içkileri ve saf alkolleri tüketen 34 kişinin ise farklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. 16 kişi ise taburcu oldu. 5'i Zeytinburnu'nda, 5'i Başakşehir'de, 2'si Güngören'de, 2'si Esenyurt'ta ve 1'i ise Fatih'te olmak üzere toplamda 20 kişinin, sahte içki ve saf alkol kullanımı nedeniyle son bir hafta içerisinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaşamını yitiren kişilerin genellikle Türkmenistan uyruklu oldukları ifade edildi. Ölümlerin ardından soruşturma açan ve inceleme başlatan İstanbul Emniyeti saf alkollerin satıldığı noktaları tespit etti.

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi | Video

ÖNCE VÜCUTLARINA SÜRDÜLER

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Polisleri, Beyazıt'ta belediyenin temizlik işçisi kılığına girerek tespitler yaptı. Oteller, restoranlar ve bazı adreslerde aramalar yapıldı. Sahte içki ve saf alkollerin satışının yapıldığı noktalarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Türkmenistanlı kişilerin hastalıklardan ve virüslerden korunmak için "İspirt" ismi verilen ve saf alkolden imal edilen sahte içkileri ve saf alkolleri adetleri gereği vücutlarına da sürdükleri, ardından da içtikleri iddia edildi. Emniyet yetkilileri, sahte içki tüketmemeleri konusunda vatandaşlara kesin dille uyardı.



BANDROLLÜ VE KAPALI ŞİŞE OLMALI

Florence Nightingale Ataşehir Hastanesi'nden Dahiliye Uzmanı Dr. Deniz Şimşek: Metil ve etil alkolü satın alırken ayırt etmek mümkün değil. İçki tüketicileri, mutlaka kapalı ve bandrollü olmasına dikkat etmeli. Metil alkol alındığında çift görme, bilinç kaybı, uyku hali semptomları ağırlaşarak devam eder. Bu durumda kendilerini kusturmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli. Hemen hastaneye gidip, serum taktırmalılar. Metil alkolü ölümcül hale getiren şey sindirilmesinin ardından ortaya çıkanlar. Eğer alkol alan fazla almışsa koma ve ölüm oranı daha fazla. Kalanlar ise kalıcı körlükle baş başa kalıyor.

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