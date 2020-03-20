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Markette 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

'ta bulunan markette, kasiyerlerin olduğu alan, şeffaf branda ile kapatılarak, koronavirüse karşı önlem alındı. Para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için şeffaf brandaya delik açıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 10:43 ABONE OL
Markette 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

Erbaa ilçesinde 8 şube olarak hizmet verilen market zincirinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışanlar ile müşteriler arasında 'sıfır temas' uygulamasına geçildi. Kasiyerlerin olduğu alan, şeffaf branda ile kapatılarak, müşterilerle yakın temas engellendi. Markete 'Hijyen kuralları gereği personelimizin ve sizin sağlığınız için sıfır temas uygulanmasına geçtik' yazılı not da asıldı.

Para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için de şeffaf brandaya delik açıldı. Müşteriler, marketin uygulamasından memnun kaldığını belirtti. Koronavirüse karşı tedbir amacıyla bu önlemi aldıklarını belirten market sorumlusu Recep Nişancı, hem kendilerini korumak hem de müşterileri korumak istediklerini söyledi.

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Markette 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi
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