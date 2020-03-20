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Özel Tıp Bayramı çekilişi sonuçları belli oldu! 19 Mart 2020 MPİ çekiliş sonuçları sorgulama

İdaresi tarafından gerçekleştirilen 19 Mart 2020 tarihli Tıp Bayramı çekiliş sonuçları belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiye tam bilete isabet etti. Milli Piyango sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile talihlilerin yüzünü güldürdü. Peki büyük ikramiye hangi numaraya isabet etti? MPİ bilet sorgulama işlemi için haberimizin ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 12:19 ABONE OL
Milli Piyango Özel Tıp Bayramı çekilişi sonuçları belli oldu! 19 Mart 2020 MPİ çekiliş sonuçları sorgulama

Dün gerçekleştirilen Tıp Bayramı çekiliş sonuçları belli oldu. Tıp Bayramı'na ithaf edilen ve sloganı 'şifa veren ellere vefa' olarak belirlenen çekilişin sonuçlarının belli olmasıyla birlikte MPİ hızlı bilet sorgulama ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Şans oyunları tutkunları ve Tıp Bayramı çekilişi bilet sahipleri için çekiliş sonuçlarını paylaştık. Peki MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

19 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI VE SIRALI TAM LİSTE…

19 Mart Milli Piyango sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile sıralı tam listeyi haberimizde bulabilirsiniz…

Milli Piyango Tıp Bayramı özel çekiliş sonuçları sorgulama için tıklayınız!

İşte tüm detaylar;

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Milli Piyango Özel Tıp Bayramı çekilişi sonuçları belli oldu! 19 Mart 2020 MPİ çekiliş sonuçları sorgulama
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