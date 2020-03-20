Milli Piyango Özel Tıp Bayramı çekilişi sonuçları belli oldu! 19 Mart 2020 MPİ çekiliş sonuçları sorgulama

Dün gerçekleştirilen Tıp Bayramı çekiliş sonuçları belli oldu. Tıp Bayramı'na ithaf edilen ve sloganı 'şifa veren ellere vefa' olarak belirlenen çekilişin sonuçlarının belli olmasıyla birlikte MPİ hızlı bilet sorgulama ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Şans oyunları tutkunları ve Tıp Bayramı çekilişi bilet sahipleri için Milli Piyango çekiliş sonuçlarını paylaştık. Peki MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

19 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI VE SIRALI TAM LİSTE…

19 Mart Milli Piyango sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile sıralı tam listeyi haberimizde bulabilirsiniz…

Milli Piyango Tıp Bayramı özel çekiliş sonuçları sorgulama için tıklayınız!

İşte tüm detaylar;