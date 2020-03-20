Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Miraç Kandili nedir, ne demektir?

İslam aleminin merakla beklediği ve Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Kur'an okuyarak, dualar ederek, namazlar kılarak geçirilecek olan Miraç Kandili anlamı ve önemiyle birlikte merak ediliyor. Dinimizce son derece ehemmiyet verilen kandil gününde günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır. Diyanet 2020 dini takvime göre Miraç Kandili 21 Mart 2020 tarihinde başlıyor. İslam dini açısından önemli olan kandil günlerinde oruç tutulması, sadaka verilmesi ve bolca dua edilmesi ibadetler arasında yer alıyor. Peki Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Miraç Kandili nedir, niçin kutlanır, faziletleri nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Müslümanlar için en özel gecelerden birisi olan Miraç Kandili 21 Mart 2020 tarihinde başlıyor. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili anlam ve önemine ve tüm merak edilenlere haberimizden erişebilirsiniz.