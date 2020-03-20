Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Miraç Kandili nedir, ne demektir?

anlamı ve önemi nedir? , ne demektir?

Recep ayı içerisinde yer alan anlamı ve önemiyle merak ediliyor. Şüphesiz her yıl Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Miraç Kandili, yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Bugünü en verimli bir şekilde değerlendirmek isteyenler kuran-ı kerim okuyarak, namaz kılarak ve bol bol dua ederek geçirecek. Kandil gününde okunan her Kur'ân harfi için on sevap verilirse, Miraç Kandili’nde katlanarak artar. Miraç gecesi Peygamber Efendimiz'in kutlu yürüyüşü anlam ve önemi bir kez daha hatırlamak için idrak edilen bir gecedir. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Miraç Kandili 21 Mart 2020 tarihinde başlıyor. Müslüman alemi kandil hazırlıklarını sürdürüyor. Dua ve ibadetlerin artacağı, işlenen sevapların katlanacağı mübarek kandil gecesinde Yasin-i Şerifler okunacak ve bol bol teşbihler çekilecek. Peki nedir? , ne demektir? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:31 ABONE OL
Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Miraç Kandili nedir, ne demektir?

İslam aleminin merakla beklediği ve Recep ayı içerisinde yer alan için geri sayım başladı. Kur'an okuyarak, dualar ederek, namazlar kılarak geçirilecek olan ve önemiyle birlikte merak ediliyor. Dinimizce son derece ehemmiyet verilen kandil gününde günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır. Diyanet 2020 dini takvime göre Miraç Kandili 21 Mart 2020 tarihinde başlıyor. İslam dini açısından önemli olan kandil günlerinde oruç tutulması, sadaka verilmesi ve bolca dua edilmesi ibadetler arasında yer alıyor. Peki nedir? , niçin kutlanır, faziletleri nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Müslümanlar için en özel gecelerden birisi olan Miraç Kandili 21 Mart 2020 tarihinde başlıyor. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili anlam ve önemine ve tüm merak edilenlere haberimizden erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Miraç Kandili nedir, ne demektir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA