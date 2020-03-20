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ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Resimli ve Yeni Miraç Kandil kutlama mesajları yayınlandı

Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. Gecesi idrak edilir. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan bu gece dua ve ibadetler ile geçirilerek en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılıyor. Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz zorlu bir dönemde bulunduğumuzdan dolayı bu gecenin önemi de bir başka olacak. Müslüman âlemi ellerini semaya açarak bu salgından kurtulmak için dualar edecek. ile ise sosyal medyada bugünün anlamı ve önemi belirtilmeye başladı. 2020 seçenekleri ile sevdiklerine tebessüm ettirmek isteyenler doğru yerdeler. Kısa, uzun, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve resimli Kandil mesajları sabah.com.tr’de. Resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri için ayrıntıları hemen incelemeye başlayabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz en güzel, yeni Kandil mesajı seçenekleri! Kandiliniz Mübarek Olsun

Giriş Tarihi: 20.3.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 22:05 ABONE OL
Miraç Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Resimli ve Yeni Miraç Kandil kutlama mesajları yayınlandı

Miraç; Peygamber Efendimizin (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadisedir. Kelime olarak ''göğe çıkma yükselme'' anlamına gelir. Müslüman âlemi bu gecenin feyzinden en verimli şekilde faydalanmak içi geceyi dua ve ibadetler ile geçirir. ise bu önemli günde vatandaşların en çok araştırdığı ve sosyal medyada en çok paylaştığı konuların ilk sırasında yer alır. Uzakta bulunan büyüklerinin kandilini en güzel Kandil Mesajı seçeneklerinde yararlanarak kutlamak isteyenler doğru yerdeler. 2020 ve sözleri kısa, uzun, anlamlı ve daha birçok seçenekler ile sizlerle… Resimli Miraç Kandili mesajları ve sözlerinden bir tanesini seçmek için hemen ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte en güzel ve yeni Kandil mesajları!

KANDİL MESAJLARI YENİ - 2020

Günümüzde Kandil mesajı göndermek gelenek haline gelmiştir. Özellikle sevdiklerinden uzakta yaşayan kişiler iyi kandiller dileklerini bu şekilde iletmektedir. Bu kandilde de yakınlarınıza göndermek için en yeni kandil mesajları buradan seçebilirsiniz.

RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Resimli Miraç Kandili mesajları ile sosyal medyada toplu olarak yakınlarınızın kandilini kutlayabilirsiniz. Bu başlık altından kolayca indirip hemen iletebilirsiniz.

İşte Miraç Kandil mesajları;

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Miraç Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun, Resimli ve Yeni Miraç Kandil kutlama mesajları yayınlandı
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