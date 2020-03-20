Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Bugün Kandil mi? 2020 Diyanet ile Dini ve Kandil günleri takvimi

ne zaman ve hangi güne denk geliyor? ? 2020 Diyanet ile Dini ve takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ve takvimi yayınlandı. ne zaman sorusunun cevabı da yanıtını buldu. Ülkemizin corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde bu mübarek gece eller semaya yükselecek, dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Recep ayının 27. Gecesine denk gelen Miraç Kandili tarihi de birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? ? 2020 Dini günler ve Kandil günleri takvimine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:34 ABONE OL
Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Bugün Kandil mi? 2020 Diyanet ile Dini ve Kandil günleri takvimi

Miraç; kelime olarak ''göğe çıkma yükselme'' anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimizin (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu mübarek gece her yıl sevinç ve huzur ile karşılanırken, bu gece eller semaya yükseliyor, dualar ve ibadetler ile geçiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan ve takvimi ile de tarihi belli olmuştu. Miraç Kandili ne zaman, sorularına cevap arayanlar kandil günleri tarihleri takvimine bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki, Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün? Bugün kandil mi? İşte 2020 Miraç Kandili tarihi!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri, dini günler ve kandil günleri takvimini daha önce resmi internet sitesinden duyurmuştu. Recep ayının 27. Gecesine denk gelen Miraç Kandili için de geri sayım başladı. Bu önemli geceyi heyecanla bekleyen kişiler kandil günleri takvimine buradan ulaşabilecekler.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Miraç Kandili'nin Recep ayının 27. Gecesine denk gelmesi nedeniyle bazı kişiler 'bugün kandil mi' sorusunu sormaya başladı.

İşte detaylar;

ARKADAŞINA GÖNDER
Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Bugün Kandil mi? 2020 Diyanet ile Dini ve Kandil günleri takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA