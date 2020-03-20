Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Sorusu gün içerisinde Müslüman vatandaşların gündeminde yer alırken bu mübarek günde yapılması gereken ibadetler de aynı şekilde merak konusu haline geldi. İslam alemine göre bu tarihin anlam ve önemi; Hz. Muhammet'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselmesi olarak biliniyor. Bu anlamlı günde yer yıl ibadetlerini yerine getiren Müslüman alemi iman ediyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklarda yer alan bilgiye göre bu mübarek tarihte oruç tutulmasına dair bir bilgi bulunmamaktadır ancak Üç ayların içerisinde bulunan ve Recep ayının 27. Gününe denk gelen Miraç Kandilinde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş ve gecesinde ibadetlerini yerine getirip dua etmişlerdir.

İşte Miraç kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve tüm detaylar