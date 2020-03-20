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’de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu

Belediyesi tarafından, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehrin farklı noktalarına el dezenfektan aparatlarının yerleştirilmesinin ardından bir otobüs durağında bulunan el dezenfektanı kayboldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 18:11 ABONE OL
Nevşehir’de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamayı sürdüren Nevşehir Belediyesi, vatandaşlar için şehrin farklı noktalarını el dezenfektan aparatları yerleştirdi. Nevşehir Belediyesi tarafından Gülbahçe Parkı önünde bulunan otobüs duraklarına koyulan el dezenfektanı ise bugün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alındı. El dezenfektanının yerinde olduğunu görmeyen vatandaşlar ise el dezenfektanını alan kişi veya kişilere tepki gösterdi.

Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar Nevşehir Belediyesi tarafından insan sağlığı için koyulan el dezenfektanının son derece güzel bir uygulama olduğunu ifade ederken ancak sorumsuz bir kişi tarafından el dezenfektanının alındığını ve alan kişiye ise söyleyecek kelime bulamadıklarını ifade etti.
Alınan el dezenfektanının yerine yenisinin konulacağı öğrenildi.
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Nevşehir’de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu
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