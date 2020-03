Ülkemizde coronavirüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Son zamanlarda koronavirüsü fırsata çevirenler arasında ünlü isimlerde yer aldı. İddiaya göre tüm virüs türlerine karşı vücut direncini korumaya yardımcı müthiş bir ürün şeklinde tanıtılan No Attack ilacı sosyal medyanın trend başlıkları arasında yer aldı. Tarım Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde No-Attack isimli bir ürün yer almamasına rağmen bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edildi. Öte yandan ünlülerin paylaşımları arasında ürünün enfekte olunsa bile koronavirüse karşı bağışıklık kazandırdığı iddia edildi. Peki No Attack ilacı nedir? No Attack ilacı corona virüse karşı etkili mi?

No Attack ilacı gıda takviyesi olarak geçiyor. Tarım Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde olmayan 'No Attack' adlı ürünü koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla paylaştı.

"BUNUN ADI SAHTEKARLIK"

Ürünün onaylı olmadığını ve eczanelerde bulunmadığını belirten İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu şunları söyledi: "İnsanların panik havası içinde olduğu bir dönemde böyle bir ürünün reklamının yapılması ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Söz konusu ürün bir kozmetik firması tarafından piyasa sürülmüş. Sağlık Bakanlığı onayı yoktur. Satılmayan bir ürünün 'Tüm eczanelerde satılıyor' diye reklamının yapılması da yalan. İnsanlar dolandırılıyor. En basit açıklaması sahtekârlık. Gerekli yerlere şikâyette bulunulacak."