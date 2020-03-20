Öğle namazı saat kaçta kılınacak? 20 Mart İstanbul Ankara İzmir öğle namazı vakti ve il il namaz saatleri!

Öğle namazı saat kaçta kılınacak sorusu bu mübarek günde vatandaşların gündeminde yer alırken bilindiği üzere Diyanet İşleri tarafından corona virüsünün ülkemizdeki tehditi nedeniyle Cuma namazlarının bir süre camilerde kılınmaması gerektiği vatandaşların vakit namazlarını evlerinde kılabileceği açıklamaları yapılmıştı. Bu durum sonrasında ise 20 Mart bugün istanbul ankara izmir öğle namazı vakti ve il il namaz saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet tarafından yayınlanan saatleri derlediğimiz haberimizde Öğle namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

20 MART BUGÜN ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazlarının bir süreliğine camilerde kılınmayacağı haberi vatandaşlara duyurulurken vakit namazlarının ise bu doğrultuda evde kılınmasının caiz olduğu Diyanet İşleri başkanlığı tarafından bildirilmişti. Bunun üzerine ise vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren öğle namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt aramaya başladı…

İşte il il namaz saatleri…