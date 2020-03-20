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? İstanbul Ankara İzmir öğle namazı vakti ve il il namaz saatleri!

Ülkemizde Corona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşların toplu alanlarda bulunması risk teşkil ettiğinden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir süre namazının camilerde kılınmamasına karar verildi. Bunun üzerinde evlerde vakit namazını kılacak olan vatandaşlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan Bugün Öğle namazı vakti ve il il namaz saatleri haberimizi sizler için hazırladık. Peki, 20 Mart Cuma öğle namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:55 ABONE OL
Öğle namazı saat kaçta kılınacak? 20 Mart İstanbul Ankara İzmir öğle namazı vakti ve il il namaz saatleri!

sorusu bu mübarek günde vatandaşların gündeminde yer alırken bilindiği üzere Diyanet İşleri tarafından corona virüsünün ülkemizdeki tehditi nedeniyle namazlarının bir süre camilerde kılınmaması gerektiği vatandaşların vakit namazlarını evlerinde kılabileceği açıklamaları yapılmıştı. Bu durum sonrasında ise bugün istanbul ankara izmir öğle namazı vakti ve il il namaz saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet tarafından yayınlanan saatleri derlediğimiz haberimizde Öğle namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

20 MART BUGÜN ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazlarının bir süreliğine camilerde kılınmayacağı haberi vatandaşlara duyurulurken vakit namazlarının ise bu doğrultuda evde kılınmasının caiz olduğu Diyanet İşleri başkanlığı tarafından bildirilmişti. Bunun üzerine ise vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren öğle namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt aramaya başladı…

İşte il il namaz saatleri…

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Öğle namazı saat kaçta kılınacak? 20 Mart İstanbul Ankara İzmir öğle namazı vakti ve il il namaz saatleri!
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