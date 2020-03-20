Prof. Dr. Cander: Koronavirüsle mücadelede alkol tüketimine yer yok

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, İstanbul'da son bir haftada yeni tıp koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla sahte alkol tükettiği düşünülen Türkmenistan uyruklu 20 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin "Kovid-19 ile mücadelede kesinlikle alkol içmek bir işe yaramaz. Hatta durumu daha da zorlaştırıyor." dedi.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Bu kişilerin 20'si hayatını kaybederken, bir kısmı taburcu edildi, bir kısmının yoğun bakımlardaki tedavileri sürüyor.

Prof. Dr. Cander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'da da koronavirüsten korunmak için sahte alkol içenlerde ciddi ölüm oranlarının oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen hafta içinde bu durum bizim de karşımıza çıktı ama sahte alkol tüketip zehirlenenlerin çoğu Türkmenistan uyruklu. Bu kişiler, alkolün koronavirüse iyi geleceğini, onu öldüreceğini düşünerek böyle bir şeye girmişler ama metil alkol içeren sahte alkol çok tehlikeli. Ölüme varan çok ciddi sonuçları var. Bunlar vücudun dengesini tamamen bozuyor. Ondan sonra vücuttaki metabolizmayı etkiliyor ve çok ağır seyrediyor. Hastaları tedavide de diyalize almak gerekiyor ama diyaliz bize yetmiyor. Hastanın şuuru kapanıyor, ondan sonra solunumu duruyor ve bu durum ölüme kadar giden bir tabloya neden oluyor. Bu hastaların ölüm oranları aldığı miktara bağlı olarak çok yüksek. Nitekim, herhalde 35-40 hastadan 20'sinin öldüğünü görüyoruz. Mortalite olarak çok ciddi bir rakam var. Koronavirüs yüzünden 3 kişiden 2'sinin belki ölüme gittiği bir oran var ama sahte alkolden ölüm oranı o kadar yüksek ki onun için bu konuda çok dikkat etmek lazım. Bunlar metil alkol olduğunu bilerek mi içtiler, yoksa sahte bir imalattan dolayı mı böyle oldu onu bilemiyoruz. İran'dakiler genelde sahte bir imalatla olmuştu. İran'da alkol yasak. Kaçak imal ediliyor. Muhtemelen burada da bilerek almamışlardır."

&NBSP;"ALKOLÜN VÜCUDA DİREKT SÜRÜLMESİ DE TEHLİKELİ"

Sahte alkolle zehirlenen vakaların 20-22 yaşlarındaki bireylerden oluştuğunu vurgulayan Cander, şöyle devam etti:

"Bu da işleri daha travmatikleştiriyor. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Kovid-19 ile mücadelede kesinlikle alkol içmek bir işe yaramaz. Hatta durumu daha da zorlaştırıyor. Bireylerin bu gibi durumlardan uzak durması, bu süreçte beslenmelerine, uyku düzenlerine ve kişisel hijyene önem göstermesi gerekiyor. Sahte alkol kullananlarda ölüm oranının daha yüksek olduğunu ve bu vakaların çok daha ağır seyir gösterdiğinin bilinmesi gerekiyor. Öte yandan alkolün vücuda direkt sürülmesi ya da başka dezenfektanlarla ya da kolonyalarla karıştırılması da çok tehlikeli. Bu da ciddi zehirlenmelere yol açan bir durum. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor."

Prof. Dr. Cander, Kovid-19 ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli ve doğal gıdalarla beslenmenin, vitaminlerin alınmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Ama en önemlisi düzenli bir hayat, uykusundan yemek öğünlerinin düzenli olmasına kadar. Bunun yanında özellikle C vitamininin bu dönemde doğal yoldan tüketilmesinde fayda var. En çok onu öneriyoruz. İmmün sistemini güçlendirecek yeterli protein, karbonhidrat içeren düzenli beslenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ek olarak da vitaminlerin doğal yoldan alınması gerekiyor. Yoksa 'Vitamin hapı alalım.' önerdiğimiz şeyler değil. Doğal yönden yeterli ve düzenli beslenme, düzenli uyku, düzenli yaşam en çok immün sistemini güçlendirecek şeyler olarak görünüyor."