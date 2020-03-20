Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet 2020 dini günler takvimi belli oldu

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayınladı. Mübarek bayramlarımızda her sene olduğu gibi müslümanlar bol bol ibadet edecek ve birlik beraberlik kuvvetlenecek. Müslümanların oruç ibadetini idrak edeceği, 11 ayın sultanı olarak da anılan Ramazan ayının başlayacağı tarih, üç aylar devam ederken vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramın'da ise yardımlaşma ön planda olacak. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet 2020 dini günler takvimi…

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.

Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 202

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.

Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.