Sağlık Bakanlığı online corona virüsü testi nasıl yapılır? Online corona virüsü testi sayfasına nasıl giriş yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısının 359'a yükseldiğini açıkladı. Koca 4 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bilgisini üzülerek vermişti. Sağlık Bakanlığı corona virüsü mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini sorgulayabilecekleri internet sitesinin yayına girdiğini açıkladı. 'Corona Bilgilendirme Websitesi' üzerinden vatandaşlar virüs riskini evlerinde sorgulayabilecekler. Peki, online corona virüsü testi nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı online corona virüsü testi sayfasına nasıl giriş yapılır? İşte bu soruların yanıtları…

SAĞLIK BAKANLIĞI ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TESTİ NASIL YAPILIR?

Türkiye'de de vakalarına rastlanan corona virüsü nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar için online corona virüsü testi sayfasını uygulamaya koydu. Yayınlanan 'Corona Bilgilendirme Websitesi'nde "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir." uyarısı yapıldı.

Corona testi için vatandaşların öncelikle sisteme giriş yapması gerekiyor. Giriş sayfasında T.C kimlik no, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası isteniyor.

Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

Aşağıda verdiğimiz linkten sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu noktada unutulmaması gereken bir detay ise bu testin sadece bir tavsiye niteliği taşıdığı ve kesin sonuç vermeyeceğidir.

ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TESTİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!