Saplantılı âşık dehşeti

İstanbul Ümraniye'de dün sabah saatlerinde silahlı bir kişi bir kadını vurarak ağır yaraladı. Silahlı saldırgan açtığı ateş sonucu sokaktan geçen bir kişi de kurşunların hedefi oldu. Ardından aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulunan saldırhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay dün sabah meydana geldi. İddiaya göre Serdal T. saplantılı bir şekilde âşık olduğu ancak teklifini kabul etmeyen Sevgi P.'ye sokak üzerinde kurşun yağdırarak yaraladı. Serdal T.'nin açtığı ateş sonucu kurşunlardan biri yoldan geçen bir kişiye daha isabet etti. Serdal T. daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan ve ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serdal T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda yaralanan Sevgi P. ile bacağından vurulan vatandaşın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.