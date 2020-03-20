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Sarallar ile Bafralılar arasındaki olayını faili Kocaeli'de yakalandı

Sarallar Gurubu olarak bilinen suç örgütü tarafından bir şahsın öldürülmesi olayına karışan, 31 yıl 7 ay hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan gurup üyesi 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 17:40 ABONE OL
Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını faili Kocaeli'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sarallar Grubu olarak bilinen suç örgütünün üyesi olan ve 24 Aralık 2014 günü İstanbul ili Nişantaşı'nda Bafralılar Grubu olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve yakın adamı Ferdi Topal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak tasarlayarak adam öldürme suçundan 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile yaralama ve cezaevinden kaçma suçlarından 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ç. isimli 2 şahıs Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını faili Kocaeli'de yakalandı
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