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Son dakika: Adanalı sanatçı, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan komşularına konser verdi

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da çekilen görüntü sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan halk, balkon ve pencereleden hep bir ağızdan şarkı söylemişti. Koronavirüs'ün ülkemizde de görülmesiyle çok sayıda vatandaş önlem amaçlı olarak evde kalmayı tercih ediyor. Adanalı keman sanatçısı Uğur Yıldırım, balkonuna çıkarak mahalleliye Çanakkale türküsüyle konser verdi. Bu sırada renkli görüntüler oluştu. Kimi alkışlarla eşlik ederken kimi de cep telefonuyla bu anları kayda aldı. İşte son dakika haberinden görüntüler...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 10:37 ABONE OL
Son dakika: Adanalı sanatçı, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan komşularına konser verdi

Adana'dan tebessüm ettiren görüntü. Son dakika haberine göre, bir keman sanatçısı koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan komşularına moral vermek için balkonuna çıkarak konser verdi.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ ÇALDI

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Adanalı keman sanatçısı Uğur Yıldırım ise evinin balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çalarak konser verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs 9 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalık 200 binin üzerinde insanda tespit edildi. İtalya, Fransa ve İspanya'da yaşayanlar salgının yayılmaması için evlerine kapanırken, sosyal hayatın devam etmesi içinse akşam saatlerinde balkona çıkıp şarkı söylüyor. Bu ülkelerdeki balkona çıkıp şarkı söyleme furyasına Adana da eklendi.

Keman sanatçısı Uğur Yıldırım da Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp Çanakkale Türküsü'nü çaldı. Türkünün sesini duyanlar ise balkona çıkarak Yıldırım'ı dinledi.

Sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı ve yüz binlerce kişinin izlediği videoda sesi duyan komşuların pencere ve balkonlara çıkıp o anları ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt yaptıkları görüldü.

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