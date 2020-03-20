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: Bilim Kurulu üyesi Prof. Taşova virüsünden korunmanın yollarını açıkladı! Mutlaka uygulayın...

Tüm Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında yer alıyor! virüs önlemleri hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan öneriler geldi. Evde kalmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Taşova, dışarı çıkmak zorunda kalındığında toplu taşıma kullanılırken neler yapılmalı, marketlerden sebze ve meyve alınırken hangi hususlara dikkat edilmeli, maskeler ve eldivenler takılmalı mı sorularına yanıt verdi. Ülkemizde corona virüsü yüzünden 4 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 359...

Giriş Tarihi: 20.3.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 15:13 ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu üyesi Prof. Taşova corona virüsünden korunmanın yollarını açıkladı! Mutlaka uygulayın...

Tüm Türkiye'de özellikle nüfusun en kalabalık olduğu şehirler arasında yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde virüsü yüzünden önlemler alınıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yeşim Taşova, açıklamasında vatandaşların corona virüsten korunmak için alacağı önlemleri sıraladı. Marketlerden satın alınan paketli ürünlerin sabunlu suyla yıkanması gerektiği, alışveriş torbalarındaki ürünlerin temizlenmesi, işten gelenlerin kıyafetlerini çıkarıp duş almaları, evlerin sık sık temizlenip havalandırılması önlemler arasında yer alıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

KAPALI ÜRÜNLERİ SABUNLU SUYLA YIKAYIN

Televizyon programlarına katılarak vatandaşlara corona virüsü anlatan Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'nın ardından bir başka Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova da corona virüse karşı alınacak önlemlerı sıraladı. Önlemler rehberinde; alışveriş torbasından çıkarılan paketli ürünlerin sabunlu suyla yıkanması virüsün bulaşmasının önünde önemli bir önlem olduğu vurgulandı.

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Son dakika: Bilim Kurulu üyesi Prof. Taşova corona virüsünden korunmanın yollarını açıkladı! Mutlaka uygulayın...
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