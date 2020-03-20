Son dakika: Bilim Kurulu üyesi Prof. Taşova corona virüsünden korunmanın yollarını açıkladı! Mutlaka uygulayın...

Tüm Türkiye'de özellikle nüfusun en kalabalık olduğu şehirler arasında yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde corona virüsü yüzünden önlemler alınıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yeşim Taşova, son dakika açıklamasında vatandaşların corona virüsten korunmak için alacağı önlemleri sıraladı. Marketlerden satın alınan paketli ürünlerin sabunlu suyla yıkanması gerektiği, alışveriş torbalarındaki ürünlerin temizlenmesi, işten gelenlerin kıyafetlerini çıkarıp duş almaları, evlerin sık sık temizlenip havalandırılması önlemler arasında yer alıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

KAPALI ÜRÜNLERİ SABUNLU SUYLA YIKAYIN

Televizyon programlarına katılarak vatandaşlara corona virüsü anlatan Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'nın ardından bir başka Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova da corona virüse karşı alınacak önlemlerı sıraladı. Önlemler rehberinde; alışveriş torbasından çıkarılan paketli ürünlerin sabunlu suyla yıkanması virüsün bulaşmasının önünde önemli bir önlem olduğu vurgulandı.