Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Eczacıdan corona virüsü duvarı! Görenler şaşkına döndü!

Son dakika! Eczacıdan duvarı! Görenler şaşkına döndü!

tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye salgından uzak kalmak için büyük çaba harcıyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerisine uyann birçok firma evden çalışma modelini devreye sokarken, sağlık sektörü bu yöntemden yararlanamıyor. Hastalara gece gündüz demeden hizmet veren sağlık sektörü maskeler, dezenfektanlar ve sosyal mesafe ile önlemleri hayata geçiriyor. Önlemlerin arasında bazı ilginç yöntemler de var. 'nın Viranşehir ülkesinde bir eczacının aldığı tedbir müşterileri oldukça şaşırttı. İşte o yöntem...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 10:17 ABONE OL
Son dakika! Eczacıdan corona virüsü duvarı! Görenler şaşkına döndü!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir eczacı, korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle şeffaf naylon gererek çalışanların müşteri ile temasını önledi.

Türk Eczacıları Birliği'nin, korona virüs ile mücadele kapsamında kişilerin aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirmesi üzerine, eczane çalışanları da önlemlerini sürdürüyor. Virüsten korunmak için maske ve eldiven takan eczane çalışanları, müşterilerle olan mesafelerini şeffaf naylon gererek artırdı. Tezgahın hemen önüne gerilen naylon, eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı birbirinden ayırıyor.

Viranşehir'de eczane sahibi Abdurrahman Bulut, korona virüs tedbirleri kapsamında böyle bir uygulama ile hem çalışanlarını hem de müşterilerini bir nebze de olsa koruduklarını ifade etti. Bulut, önlemin müşteriler tarafından da beğenildiğini belirterek, herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini kaydetti.

Eczane müşterileri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Eczacıdan corona virüsü duvarı! Görenler şaşkına döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA