Son Dakika: Corona virüsü testi yapan hastaneler listesi! Online internetten corona virüsü testi nasıl yapılır?

https://koronaonlem.saglik.gov.tr/Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yarısı Twitter'dan yaptığı açıklamada 85 yaşında bir kadın bir hastanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Son dakika bilgisine göre ülkemizde corona vak sayısı 369 oldu. Soğuk algınlığı, grip belirtileri taşıyan vatandaşlar corona belirtileri ile arasındaki farkı öğrenmek için hastanelerde corona virüsü testi yapan hastaneler listesini arşatırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hem corona virüs testi nasıl yapılır sorusunun cevabını hem de corona testi yapan hastaneler listesini bulabilirsiniz...

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ONLİNE CORONA TESTİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!