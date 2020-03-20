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: testi yapan hastaneler listesi! Online internetten corona virüsü testi nasıl yapılır?

Türkiye'de testi yapan hastaneler konusu hakkında detaylı açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Corona hakkında detayları geliyor. Özellikle en çok insanın yaşadığı İstanbul'da listesi, hastalık belirtileri taşıyan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Twitter'dan yaptığı açıklamada corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 olduğunu ifade ederken vaka sayısının da 359 olduğunu belirtti. Corona belirtileri hissedenler için İstanbul'da da Ankara'da da birçok ilde de test yapılan hastanaler mevcut...

Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 10:26 ABONE OL
Son Dakika: Corona virüsü testi yapan hastaneler listesi! Online internetten corona virüsü testi nasıl yapılır?

https://koronaonlem.saglik.gov.tr/Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yarısı Twitter'dan yaptığı açıklamada 85 yaşında bir kadın bir hastanın hayatını kaybettiğini ifade etti. bilgisine göre ülkemizde corona vak sayısı 369 oldu. Soğuk algınlığı, grip belirtileri taşıyan vatandaşlar corona belirtileri ile arasındaki farkı öğrenmek için hastanelerde testi yapan hastaneler listesini arşatırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hem corona virüs testi nasıl yapılır sorusunun cevabını hem de corona testi yapan hastaneler listesini bulabilirsiniz...

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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Son Dakika: Corona virüsü testi yapan hastaneler listesi! Online internetten corona virüsü testi nasıl yapılır?
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