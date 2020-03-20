Son Dakika Haberi: Af yasası ve İnfaz Düzenlemesi ne zaman çıkıyor? İkinci Yargı Paketi Meclis’e sunuldu! 100 bin mahkûma tahliye yolda

Genel Af Yasası, İkinci Yargı Paketi ve İnfaz Düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! AK Parti ile MHP milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Ceza İnfaz Düzenlemesi'ni görüşmek için bir araya geldi. Bugün İkinci Yargı Paketi, TBMM'ye sunulmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, ceza infaz düzenlemesinin önümüzdeki hafta TBMM'de olacağını söylemişti. Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise cezaevlerinde şu ana kadar bir vaka olmadığını ifade etti ve iki formül üzerinde durduklarını belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 100 bin mahkûmun talihe olabileceği belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AK PARTİ'DEN FLAŞ İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.