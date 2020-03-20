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SON DAKİKA HABERİ: otogarı 'de koronavirüs paniği yaşandı!

Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde () koronavirüs paniği yaşandı. 40 yaşlarındaki bir erkek, diğer yolculara "'den geldiğini" söyleyerek adres sordu. Koronavirüs şüphesiyle tedirgin olan vatandaşlar, 155'i arayarak polise ihbarda bulundu. Şahıs bir süre sonra otogar çevresinde bulundu. Son dakika haberine göre; 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahısta yapılan ilk kontrollerde koronavirüs bulgusuna rastlanmadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 16:34 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ankara otogarı AŞTİ'de koronavirüs paniği yaşandı!

"İngiltereden geldiğini" söyleyen şahıs, Ankara Otogarı'nda koronavirüs nedeniyle paniğe neden oldu. Yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis, şüpheliyi bularak sağlık ekiplerine teslim etti.

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) İngiltere'den geldiğini söyleyen Türk yolcu, koronavirüs paniğine neden oldu. Kimliği açıklanmayan erkek yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek gözlem altına alındı.



Olay, öğle saatlerinde AŞTİ'de meydana geldi. Koruyucu maske takan, elinde ve sırtında çanta bulunan 40 yaşlarındaki erkek yolcu, AŞTİ'de vatandaşlara, İngiltere'den geldiğini söyleyerek adres sordu. Koronavirüs salgını nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, AŞTİ'nin giriş ve çıkış kapılarını kapatarak, söz konusu kişiyi bulmak için çalışma yaptı. Yolcu, kısa süre sonra AŞTİ önündeki alt geçitte bulundu. Polis ekipleri, alt geçitteki diğer vatandaşları çıkarırken, çevrede önlem aldı. Bu sırada gelen sağlık ekipleri, kimliği açıklanmayan yolcuda ateş kontrolü yaptı. Yapılan ilk kontrolde şüpheli bir bulguya rastlanmaya yolcu, koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirildi. Yolcu, detaylı sağlık kontrolünden geçirilip, gözlem altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

SON DAKİKA: KORONAVİRÜS KORKUSU KAMERADA! HAPŞIRINCA YANINDAKİLER SAĞA SOLA KAÇIŞTI...

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