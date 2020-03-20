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Haberi: Corona virüsü maskeleri ile ilgili flaş açıklama! ‘Doğru bertaraf edilmeyen maske, virüsü yayıcı olabilir’

Dünyanın gündemine oturan corona virüs salgınında kullanılan maskeler ile ilgili, Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez’den flaş açıklamalar geldi. Yasemin Öymez, corona salgınına karşı koruyucu özelliği olduğu bilinen maskeler ile ilgili ‘Maskeleri kullandığımızda, doğru bir şekilde bertaraf etmezsek virüs yayıcı olabilirler. Hangi tip maske olursa olsun çıkardığımızda hiçbir surette yüzeyine elimizi değmeden, mümkünse bir poşetin içine koyup çöpe atmalıyız" dedi. İşte haberinin ayrıntıları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 09:51 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü maskeleri ile ilgili flaş açıklama! ‘Doğru bertaraf edilmeyen maske, virüsü yayıcı olabilir’

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını şuana kadar 10 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, dünya genelinde virüsten korunmak için corona virüsü maskeleri en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bu noktada maske kullanımında yapılan pek çok hata bulunmaktadır. Konuyla ilgili Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, "Maskeleri kullandığımızda, doğru bir şekilde bertaraf etmezsek virüs yayıcı olabilirler. Hangi tip maske olursa olsun çıkardığımızda hiçbir surette yüzeyine elimizi değmeden, mümkünse bir poşetin içine koyup çöpe atmalıyız" dedi. İşte haberinin ayrıntıları…

"SAĞLIKLI İNSANLARIN MASKE KULLANMASINA GEREK YOK"

Öymez, sağlıklı insanların maske kullanmasına gerek olmadığını belirterek, "Hele ki şu anda piyasada N95 jenerik ismiyle bahsedilen, 'filtreli maske' diye bahsedilen, ventilli maskelerin kullanılmasına hiç gerek yok. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şey şu; eğer tehlike altındaysa, kendisinde bir sağlık problemi varsa veya hastalar ile doğrudan doğruya bir teması olan sağlık çalışanı ise bir tıbbi maske kullanması gerekir" diye konuştu.

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü maskeleri ile ilgili flaş açıklama! ‘Doğru bertaraf edilmeyen maske, virüsü yayıcı olabilir’
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