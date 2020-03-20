Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı

Son dakika: 'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı

'da son bir haftada sahte alkol aldığı için ölenlerin sayısı yükseldi. Son dakika haberine göre yaşamını yitiren Türkmenistan uyruklu kişi sayısı 21'e çıktı. Çok sayıda kişi de yoğun bakımda tedavi altında. Bu kişilerin sahte alkolü "koronavirüse karşı iyi geldiğini" düşünerek içtikleri öğrenilmişti. Olaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:51 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı. Yaşamını yitiren kişilerin sahte alkolü "koronavirüse iyi geliyor" diye içtiği öğrenildi. Olayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındı.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Olayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Önceden gözaltına alınan 11 kişiyle birlikte toplam 16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

EVE ALKOLLÜ GELEN KOCASINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA