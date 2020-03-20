Son dakika: Koronavirüs korkusu kamerada! Hapşırınca yanındakiler sağa sola kaçıştı...

Koronavirüs salgınına sıkı önlemler alan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında da virüs kapma endişesi içerisinde. Bunun örneğini Zonguldak'taki bir dükkanda yaşanan olayda gördük. Son dakika olarak geçilen görüntülerde, bir müşteri hapşırınca içerideki çalışanlar ve müşteriler can havliyle sağa sola kaçıştı.

Zonguldak'ta hapşırıkla başlayan corona virüsü paniği kamerada | Video

VATANDAŞIN TEDİRGİNLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Soğuksu semtindeki Mahmut Ay'a ait halı dükkanında dün öğle saatlerinde yaşanan panik, vatanaşların koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.

Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı hapşırınca, çalışanlar ile müşteriler hızla sağa sola kaçıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ay da oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Ay ile diğerlerinin yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BEN MONTUMA SARILDIM, ARKADAŞLARIM DÜKKANDAN KAÇTI"



Mahmut Ay, "Konuşurken hapşırdı. Hapşırınca böyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Arkadaşlarım dükkandan kaçtı. Gündemde koronavirüs var. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Gelince kolonya ve diğer temizlik ürünlerini kullandırdık kendisine. Hapşırınca böyle bir olay yaşandı. Tedirgin olduk. Kendisi de ne olduğunu anlayamadı, o da kaçtı" dedi.

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