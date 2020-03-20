Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi sonuçları açıklanıyor! TOKİ Başakşehir kura çekimi isim isim listesi

kura çekilişi sonuçları açıklanıyor! TOKİ Başakşehir kura çekimi isim isim listesi

Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan 100 bin sosyal konut projesi artık her yıl yapılıyor. Bu senenin projelerinde sıra ’a geldi. TOKİ İstanbul kura çekilişleri ilk olarak Tuzla ve Arnavutköy 2+1, 3+1 projeleri sahiplerini buldu. Bugün ise, TOKİ kura çekilişi sonuçları ile TOKİ evleri sahiplerini buluyor. Geçtiğimiz sene açıklanan ve her kesimden her bütçeye uygun ödeme seçenekleri ile vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterilmişti. Bugünkü TOKİ Başakşehir kura çekilişi sonuçlarını haberimizden öğrenebilir, isim isim listelere ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ile ilgili detaylar ve TOKİ çekiliş canlı yayın sayfası...

Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:40 ABONE OL
TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi sonuçları açıklanıyor! TOKİ Başakşehir kura çekimi isim isim listesi

Başvuruların başladığı günden bu yana On binlerce vatandaşın yoğun talep gösterdiği 100 Bin Sosyal Konut projesi büyük oranda tamamlandı. İl il yapılan kura çekilişi sonrası TOKİ evleri sahiplerini buldu. Tuzla, Arnavutköy ve Kocaeli Körfez çekilişlerinin ardından bugün de Başakşehir TOKİ kura çekilişi sonuçları TOKİ canlı yayını ile belli oluyor. TOKİ kura çekilişi sonuçları isim isim haberimizde yer alacak. Anlık olarak çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar haberimizden TOKİ kura çekimi sonuçları canlı olarak olarak takip edebilecek.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

100 bin sosyal konut projesinde İstanbul için önemli günlerden biri geldi. Tuzla ve Arnavutköy'deki çekilişlerin ardından bugün de Başakşehir 3+1 TOKİ konut kura çekimi için heyecan dorukta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün gerçekleştirilen Arnavutköy'deki projede 2.625 konut için kura yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler de ilk olarak engelliler ve şehit ailelerin isimleri belirlendi. İşte TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul Başakşehir kura çekiminde isimleri çıkan vatandaşlarımızdan bazıları...

TOKİ CANLI YAYINI İÇİN TIKlAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi sonuçları açıklanıyor! TOKİ Başakşehir kura çekimi isim isim listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA