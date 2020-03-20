TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi sonuçları açıklanıyor! TOKİ Başakşehir kura çekimi isim isim listesi

Başvuruların başladığı günden bu yana On binlerce vatandaşın yoğun talep gösterdiği TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projesi büyük oranda tamamlandı. İl il yapılan kura çekilişi sonrası TOKİ evleri sahiplerini buldu. İstanbul Tuzla, Arnavutköy ve Kocaeli Körfez çekilişlerinin ardından bugün de Başakşehir TOKİ kura çekilişi sonuçları TOKİ canlı yayını ile belli oluyor. TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi sonuçları isim isim haberimizde yer alacak. Anlık olarak çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar haberimizden TOKİ kura çekimi sonuçları canlı olarak olarak takip edebilecek.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

100 bin sosyal konut projesinde İstanbul için önemli günlerden biri geldi. Tuzla ve Arnavutköy'deki çekilişlerin ardından bugün de Başakşehir 3+1 TOKİ konut kura çekimi için heyecan dorukta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün gerçekleştirilen Arnavutköy'deki projede 2.625 konut için kura yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler de ilk olarak engelliler ve şehit ailelerin isimleri belirlendi. İşte TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul Başakşehir kura çekiminde isimleri çıkan vatandaşlarımızdan bazıları...

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