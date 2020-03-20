Yangına müdahale ederken can verdi

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale ederken yaralanan iki itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Recep Tekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta saat 16.00 sıralarında plastik malzemeleri üreten iş yerinin deposunda yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri Recep Tekin ve Gökhan İlyas yaralandı. Yaralananlar ambulansla Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan Recep Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İtfaiye erinin ölüm haberini alan meslektaşları hastane önüne geldi.