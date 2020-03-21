21 Mart ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek, nasıl oluşur? İşte tüm bilgiler…

Yılda 2 kez belirli tarihlerde meydana gelen ve dünyada gece gündüz eşitliğinin yaşandığı ekinoks olayının sonrasında gündüzler uzamaya ve geceler kısalmaya başlar. İlkbahar mevsiminin ve sıcak havaların başlangıcı olarak da kabul edilen bu olaya ilişkin vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde 21 Mart ekinoksu nedir? Sorusu ve ekinoks nedir, nasıl oluşur sorularıyla yoğun olarak bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks ne demek, nasıl oluşur? İşte tüm yanıtlar…

21 MART EKİNOKSU NEDİR? EKİNOKS NE DEMEK, NASIL OLUŞUR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.