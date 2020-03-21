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ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek, nasıl oluşur? İşte tüm bilgiler…

Dünya üzerinde gece ile gündüzün eşitlendiği ve yılda 2 kere gerçekleşen ekinoks tarihlerinde geceler kısalırken gündüzler uzamaya başlamaktadır. İlkbahar’ın başlangıcı olarak’da adlandırılan bu olaya ilişkin vatandaşlarımız merakla arama motorlarında ekinoksu nedir? Şeklinde soruyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks ne demek, nasıl oluşur? Sorularının cevapları ve diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 14:49 ABONE OL
21 Mart ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek, nasıl oluşur? İşte tüm bilgiler…

Yılda 2 kez belirli tarihlerde meydana gelen ve dünyada gece gündüz eşitliğinin yaşandığı ekinoks olayının sonrasında gündüzler uzamaya ve geceler kısalmaya başlar. İlkbahar mevsiminin ve sıcak havaların başlangıcı olarak da kabul edilen bu olaya ilişkin vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde 21 Mart ekinoksu nedir? Sorusu ve ekinoks nedir, nasıl oluşur sorularıyla yoğun olarak bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks ne demek, nasıl oluşur? İşte tüm yanıtlar…

21 MART EKİNOKSU NEDİR? EKİNOKS NE DEMEK, NASIL OLUŞUR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

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21 Mart ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek, nasıl oluşur? İşte tüm bilgiler…
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