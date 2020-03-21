50 bin şişelik suçüstü

İstanbul polisi, dünyayı saran koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya çıkan fırsatçılara göz açtırmadı. Bağcılar, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de sahte kolonya ve el dezenfektanı imal eden 5 şebekeyi şok operasyonlarla çökertti. Merdivenaltı olarak adlandırılan gizli adreslerde imal ettikleri sahte kolonya ve sahte el dezenfektanlarını anlaştıkları bazı toptancılar aracılığıyla satmayı ve piyasaya sürmeyi planlayan 10 fırsatçı şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 4 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Üretim izni olmaksızın imalathaneye dönüştürülen adreslere düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 50 miligramlık küçük el tüplerine doldurularak satışa hazır hale getirilmiş 10 bin şişe el dezenfektanı, 44 bin boş şişe, 70 bin el dezenfektanı kutusu ve kapağı, 60 bin el dezenfektanı etiketi, 14 ton etil alkol, kıvam artırıcılar başta olmak üzere 1 tonu aşkın kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon liraya yakın olduğu belirtildi. Polisler tarafından el konulan ve incelenmek üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen malzemelerle birlikte; yaklaşık 50 bin şişe sahte el dezenfektanı imal edilmesinin ve söz konusu sahte el dezenfektanlarının satılarak piyasaya dağılmasının önüne geçildiği ifade edildi.