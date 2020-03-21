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Şatıroğlu 47. ölüm yıldönümünde tüm Türkiye'de anılıyor! İşte Aşık Veysel'in en güzel sözleri ve acılarla dolu hayatı

Bundan tam 47 yıl önce hayatını kaybeden ünlü halk ozanımız Şatıroğlu ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Zorluklarla dolu hayatını dizelere ve saza döken Veysel, en çok da "Uzun ince bir yoldayım, Benim sadık yârim kara topraktır, Dostlar beni hatırlasın" gibi büyük eserlerin sahibi olarak tanınmaktadır. Ölüm yıldönümünde vatandaşlar tarafından anılan şair ile ilgili olarak kimdir? Sorusu internet üzerinden yanıt ararken birçok kişi ünlü ozana ait olan sözleri de merakla araştırıyor. İşte Türk Edebiyatı'na kazandırdığı eserleri ile ölümsüzlük katan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en güzel sözleri ve acılarla dolu hayatı…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 14:50 ABONE OL
Aşık Veysel Şatıroğlu 47. ölüm yıldönümünde tüm Türkiye'de anılıyor! İşte Aşık Veysel'in en güzel sözleri ve acılarla dolu hayatı

Büyük halk ozanımız Şatıroğlu ölümünün 47. Yılında tüm Türkiye'de anılıyor. Görme yetisini kaybetmesinin ardından 10 yaşındayken eline sazı alan ve tanıyan halk ozanı, hayata büyük acılarla başladığını şu sözlerle anlatıyor; "Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün bu gündür dünya başıma zindan." Tarihe adını altın harflerle kazıyan ünlü ozanımız 21 Mart 1973'te köyünde hayatını kaybetti. Ancak sazı ve sözü bu dünyada kaldı. Peki, kimdir? İşte büyük ozan Aşık Veysel'in acı ve hüzün dolu hayatı, en güzel sözleri…

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU'NUN ZORLUKLARLA DOLU HAYATI!

Aşık Veysel Şatıroğlu 25 Ekim 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Annesi Gülizar onu koyun sağmaya giderken doğurdu. Babası Ahmet "Karaca" lakaplı bir çiftçiydi. O dönemlerde Sivas'ta çok yaygın olan çiçek hastalığı nedeni iki kız kardeşini kaybeden Veysel, kendisi de bu hastalığa yakalanmış ve tek gözünü kaybetmiştir. Daha sonraları bir kaza geçirip diğer gözünü de kaybeden ve hayata büyük acılarla başlayan ozan o günleri şu cümlelerle anlatıyor: "Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün bu gündür dünya başıma zindan."

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Aşık Veysel Şatıroğlu 47. ölüm yıldönümünde tüm Türkiye'de anılıyor! İşte Aşık Veysel'in en güzel sözleri ve acılarla dolu hayatı
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