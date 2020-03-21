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Baharı müjdeleyen mesajları: Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? En güzel Nevruz Bayramı mesajları ve sözleri burada!

Her sene kutlanan , bu sene de mart ayının ikinci yarısında kutlanıyor. Bugün hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise Nevruz nedir, ne anlama gelmektedir sorusunun yanıtını araştırıyor. Tarih kitaplarında, kökeni ile ilgili farklı bilgiler bulunan Nevruz Bayramı’nın , Farsi () ve Türk kültüründe uzun yıllardır var olduğu bilinmektedir. Baharın gelişinin kutlandığı bu günde, sevdiklerini hatırlamak ve onların bu gününü tebrik etmek isteyenler tarafından. Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözleri araştırılıyor. Peki, Nevruz Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Haberimizde, en güzel resimli ve sözleri ile bugünün anlam ve önemi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 13:47 ABONE OL
Baharı müjdeleyen Nevruz Bayramı mesajları: Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? En güzel Nevruz Bayramı mesajları ve sözleri burada!

Her yıl baharın gelişini haber veren kutlamaları, dünya genelinde corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede yapılmıyor. Bu sene Nevruz, daha çok uzaktan tebrik ve sözlü resimli paylaşımlar ile kutlanacak. Yeni bir yıl anlamına gelen Nevruz hakkında bilgi edinmek isteyenler, Nevruz nedir, ne zaman – hangi tarihte kutlanır sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Öte yandan, sevdiklerinin bu anlamlı gününü tebrik etmek isteyen vatandaşlar, resimsiz ve resimli Nevruz Bayramı mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Haberimizde, hem Nevruz'un anlamı ile ilgili bilgiler, hem de en güzel ve sözleri yer alıyor.

NEVRUZ NEDİR? NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Nevruz Bayramı 21 Mart 2020 Cumartesi günü yani bugün kutlanıyor. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanır.

NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI - NEVRUZ KUTLU OLSUN!

Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, bu yıl dünyayı saran salgın nedeniyle biraz daha sakin kutlanacak. Haberimizde, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Nevruz mesajları ve sözlerini derledik.

İşte Nevruz Bayramı mesajları ve sözleri ile, bu anlamlı gün hakkında daha fazla bilgi…

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Baharı müjdeleyen Nevruz Bayramı mesajları: Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? En güzel Nevruz Bayramı mesajları ve sözleri burada!
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