Down sendromu nedir, kaç kromozomludur? Bugün Dünya Down Sendromlular günü! İşte bugünün anlam ve önemi...

Dünya Down Sendromlu günü her yıl birçok ülkede etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturmak ve bu sendroma sahip kişilerin toplumdan dışlanmasını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Genetik bozukluk olarak bilinen bu sendrom çeşidine sahip kişilerde fazla bir kromozom bulunmaktadır. Hafif veya orta seviyede zihinsel geriliğe neden olan bu sendrom bazı eğitim programları ile tedavi edilebilmekte ve kişilerin toplum içerisinde hayatlar kurabilmelerini sağlamaktadır. Bu eğitimlerde kişilere disiplin ve eğitim programları aşılamak oldukça önemlidir. Peki, Down Sendromu nedir, kaç kromozomludur? İşte her yıl 21 Mart tarihinde farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıkan bu tarihin anlam ve önemi…

BUGÜN DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ!

İnsanlarda genetik düzensizliğin bir sonucu olarak bir adet fazladan kromozomun bulunması şeklinde tanımlanan bu özel günde dünyanın çeşitli günlerinde etkinlikler düzenleniyor. Bir hastalık olmadığı bilinen bu sendrom çeşidi kalıtsal da değildir.