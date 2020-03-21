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nedir, kaç kromozomludur? Bugün Sendromlular günü! İşte bugünün anlam ve önemi...

Her yıl tüm dünyada farkındalık yaratmak amacıyla 21 Mart tarihinde Sendromu günü adı altında etkinlikler düzenlenirken bugün vatandaşlar konu ile ilgili olarak " nedir, kaç kromozomludur?" gibi sorularını araştırıyor. İnsanlarda genetik düzensizliğin bir sonucu olarak bilinen bu sendrom çeşidi bir hastalık olmamakla beraber hamilelik sırasında tesadüfen meydana gelir ve tam olarak belirli bir sebebi bulunmamaktadır. Hafif veya orta seviyede zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine neden olsa da fazladan bir kromozomu bulunması nedeniyle kişinin toplumda "farklı" olarak nitelendirilmesi kesinlikle doğru değildir. Peki, , kaç kromozomludur? İşte her yıl tüm dünyada farkındalık oluşması nedeniyle ortaya çıkan bu önemli günün anlam ve önemi…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 12:54 ABONE OL
Down sendromu nedir, kaç kromozomludur? Bugün Dünya Down Sendromlular günü! İşte bugünün anlam ve önemi...

Sendromlu günü her yıl birçok ülkede etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturmak ve bu sendroma sahip kişilerin toplumdan dışlanmasını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Genetik bozukluk olarak bilinen bu sendrom çeşidine sahip kişilerde fazla bir kromozom bulunmaktadır. Hafif veya orta seviyede zihinsel geriliğe neden olan bu sendrom bazı eğitim programları ile tedavi edilebilmekte ve kişilerin toplum içerisinde hayatlar kurabilmelerini sağlamaktadır. Bu eğitimlerde kişilere disiplin ve eğitim programları aşılamak oldukça önemlidir. Peki, nedir, kaç kromozomludur? İşte her yıl 21 Mart tarihinde farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıkan bu tarihin anlam ve önemi…

BUGÜN DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ!

İnsanlarda genetik düzensizliğin bir sonucu olarak bir adet fazladan kromozomun bulunması şeklinde tanımlanan bu özel günde dünyanın çeşitli günlerinde etkinlikler düzenleniyor. Bir hastalık olmadığı bilinen bu sendrom çeşidi kalıtsal da değildir.

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Down sendromu nedir, kaç kromozomludur? Bugün Dünya Down Sendromlular günü! İşte bugünün anlam ve önemi...
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