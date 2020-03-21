Bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı vakti ve il il iftar saatleri

Bugün mübarek Miraç Kandili idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Akşam için iftar hazırlığı yapan oruçlu vatandaşlar iftar saatini merak ediyor. Peki, Miraç Kandili orucu saat kaçta açılır? Her sene Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili, Müslüman âlemi tarafından ibadetler ve dualar ile yaşanıyor. Bu anlamlı günde oruç tutan vatandaşlar 'Bugün iftar saat kaçta' sorusunu araştırıyor. Bilindiği üzere iftar akşam ezanıyla birlikte açılıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı vakti ve il il iftar saatleri haberimizin içerisinde yer verdik…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il iftar saatlerini haberimizin içerisinden bulabilir, yaşadığınız ilin akşam ezanı vaktini öğrenebilirsiniz…