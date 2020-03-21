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Çekirge istilası hakkında haberi: Prof. Dr. Aslan'dan dikkat çeken 'çekirge istilası' açıklaması! Çekirge istilası 'ye gelir mi?

tehdidi dünyada panik havası yaratırken, ve Asya ülkelerini tehdit eden ve tarafından da 'kırmızı alarm' ile masaya yatırılan çekirge istilası ile ilgili haberleri geliyor. En çok araştırılan konuların başında 'Çekirge istilası 'ye gelir mi?' sorusu yer alıyor. 'ı ve Pakistan'ı tehdit eden, 'daki rüzgarlar nedeniyle de birçok bölgeye yayılan çekirge istilası ile ilgili uzman isimden flaş bir açıklama geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Afrika'da ortaya çıkan Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar yayılan çekirgelerin Türkiye'ye girme ihtimalleri ile ilgili açıklama yaptı. İşte son dakika haberine ilişkin çarpıcı bilgiler...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 11:57 ABONE OL
Çekirge istilası hakkında son dakika haberi: Prof. Dr. Aslan'dan dikkat çeken 'çekirge istilası' açıklaması! Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?

Üniversite profesöründen çekirge istilası ile ilgili açıklamaları geldi. Profesör, 'Çekirge istilası 'ye gelir mi?' sorusunu yanıtladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 'da ortaya çıkan Türkiye'nin ile Irak sınırına kadar yayılan çekirgelerin Türkiye'ye girmeleri için uygun ortam olup olmadığını da açıkladı. Prof. Dr. Aslan, "Bizim bölgemizde de tahribata yol açan çekirge türleri var. Yaklaşık 2- 3 yılda bir çekirge istilası oluyor" dedi.

Bu konuda araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Aslan, "Genellikle bu çekirgelerin geçiş yollarını, yol güzergâhlarını takip ettik. Bu çekirgelerin geçtiği bölgelerde çok ciddi sorunlar meydana getirdiklerini hem geçmiş tarihte hem de günümüzde görüyoruz" dedi

İşte profesörün yaptığı açıklamalara ilişkin detaylar...

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Çekirge istilası hakkında son dakika haberi: Prof. Dr. Aslan'dan dikkat çeken 'çekirge istilası' açıklaması! Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?
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