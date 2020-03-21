Çekirge istilası hakkında son dakika haberi: Prof. Dr. Aslan'dan dikkat çeken 'çekirge istilası' açıklaması! Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?

Üniversite profesöründen çekirge istilası ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. Profesör, 'Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?' sorusunu yanıtladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Afrika'da ortaya çıkan Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar yayılan çekirgelerin Türkiye'ye girmeleri için uygun ortam olup olmadığını da açıkladı. Prof. Dr. Aslan, "Bizim bölgemizde de tahribata yol açan çekirge türleri var. Yaklaşık 2- 3 yılda bir çekirge istilası oluyor" dedi.

Bu konuda araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Aslan, "Genellikle bu çekirgelerin geçiş yollarını, yol güzergâhlarını takip ettik. Bu çekirgelerin geçtiği bölgelerde çok ciddi sorunlar meydana getirdiklerini hem geçmiş tarihte hem de günümüzde görüyoruz" dedi

İşte profesörün yaptığı açıklamalara ilişkin detaylar...