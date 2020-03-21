Corona virüsüne karşı dikkat çeken önlem: Meyve sebzeleri sağlık bir şekilde satmak için...

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde de tedbirler alınmaya devam ediliyor. Erciş ilçesinde bir market, hijyen koşullarda müşterilerine hizmet vermek için reyonlarında bulunan meyve ve sebzeleri sterç film ile sararak müşterilerine sunmaya başladı. Hem tozdan hem de gelen müşterilerin eliyle ürünü kontrol etmesini önlemek için ürünleri streçlediklerini anlatan market sahibi İzzet Albayrak (52), böylelikle müşterilerin daha sağlıklı alışveriş yapmalarını sağladıklarını söyledi.