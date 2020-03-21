Coronavirüs günlerinde evden müze gezme keyfi

Koronavirüs nedeniyle tedbirli davranıp evlerinden çıkmayan sanatseverler için İstanbul Modern, müzenin kapılarını sanal ortamdan açtı. İnternet sitesini güncelleyen müze, koleksiyon ve sergilerini sanal turla izleyicilerine ulaştırdı.

Müzenin son koleksiyon sergisi 'Sanatçı ve Zamanı' 3D sanal turla koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan sanatseverler için keşfedilmeyi bekliyor. Koronavirüs tedbirlerini uygulayıp bir süre kapatılan müzede 109 sanatçının 193 çalışması inceleme fırsatı sunuluyor. Sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa olan sergi de sanal tur gerçekleştirebilen izleyici ayrıca sergiye dair metinleri de okuyabiliyor.

Öte yandan müzenin internet sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen 'Yüzyıllık Aşk' sergisinin dijital arşivi ile İstanbul Modern koleksiyonundan bir seçki de yine internet sitesi üzerinden sanatseverlere ücretsiz olarak açıldı. İnternet sitesi üzerinden 'Uluslararası Misafir Sanatçı Programı ve Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar' sergisinin üretim süreci ile ilgili videolar da izlenebiliyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ KEYİFLİ AKTİVİTELER…