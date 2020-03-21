Ev arkadaşı oldu, evleri yağmaladı

İstanbul'da internet sayesinde ev arkadaşı olduğu kişileri uyuşturucuyla bayıltıp evlerini soyan bir şüpheli yakalandı. Son olay, Bayrampaşa'da geçen hafta yaşandı. İddiaya göre; şüpheli Oktay A., son 6 yılda Bayrampaşa dışında Bahçelievler, Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüp, Sancaktepe ve Şişli'de kiralarını paylaşmak için ev arkadaşı arayan kişilerle internetten irtibata geçti. Ev arkadaşı olduğu kişilerin içeceklerine bazı uyuşturucu maddeler atan şüpheli, onları bayılttı ve evlerini soydu. 12 olayın faili olan şüpheli Oktay A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te yakalandı. Oktay A. "Nitelikli yağma, uyuşturucu madde vermek suretiyle yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma" gibi suçlamalar kapsamında tutuklandı.