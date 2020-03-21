Coronavirüs uyarılarına uymadılar! “Evde kal” çağrılarına rağmen sahile koştular!

Korona virüsten korunma amacıyla evlerden çıkılmaması yönündeki açıklamalara karşın bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmaya devam etti. Uyarıların ardından insan ve araç yoğunluğu azalan sahil yolu havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınından korunmak için alınan önlemler her geçen artarken "Evde kal" çağrılarına uymayan kimi vatandaşlar sahil alanlarına akın etti. Uyarılara aldırış etmeden dışarı çıkan vatandaşlar Beşiktaş sahilinde yürüyüşe çıktı. Sahile gelen bir grup da egzersiz aletlerini parkın içindeki çimlerin üzerine sererek spor yaptı. Bir yandan vatandaşlar sahilde yürürken, aynı dakikalarda görevli personeller park, bahçe ve sahillerde dezenfekte işlemlerine devam etti.