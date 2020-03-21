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uyarılarına uymadılar! “Evde kal” çağrılarına rağmen sahile koştular!

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Coronavirüse karşı "Evde kal" çağrılarına rağmen İstanbul'daki bazı vatandaşlar ise sahillere koştu.Sahilde yürüyüş yapmaya devam eden vatandaşlar böyle görüntülendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.3.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 14:33 ABONE OL
Coronavirüs uyarılarına uymadılar! “Evde kal” çağrılarına rağmen sahile koştular!

Korona virüsten korunma amacıyla evlerden çıkılmaması yönündeki açıklamalara karşın bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmaya devam etti. Uyarıların ardından insan ve araç yoğunluğu azalan sahil yolu havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınından korunmak için alınan önlemler her geçen artarken "Evde kal" çağrılarına uymayan kimi vatandaşlar sahil alanlarına akın etti. Uyarılara aldırış etmeden dışarı çıkan vatandaşlar Beşiktaş sahilinde yürüyüşe çıktı. Sahile gelen bir grup da egzersiz aletlerini parkın içindeki çimlerin üzerine sererek spor yaptı. Bir yandan vatandaşlar sahilde yürürken, aynı dakikalarda görevli personeller park, bahçe ve sahillerde dezenfekte işlemlerine devam etti.

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Coronavirüs uyarılarına uymadılar! “Evde kal” çağrılarına rağmen sahile koştular!
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