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‘Evin kız kardeşime kalması haksızlık’

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Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
‘Evin kız kardeşime kalması haksızlık’
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, kız kardeşi Nazlım Suna Öz'e 100 bin liralık dava açtı. Geçen yıl 9 Şubat'ta vefat eden merhum babası Prof. Dr. Mustafa Öz'ün 2003'te yazdığı vasiyetnamede Sarıyer Yeniköy'deki bahçeli, 492 metrekarelik iki katlı lüks evin kız kardeşine bırakmasının diğer mirasçıların saklı paylarına tecavüz niteliği taşıyacağını belirten Prof. Mehmet Öz, "Merhum daha sonra ikinci vasiyetname düzenlemiş ve ilk vasiyetnamedeki iradesinden vazgeçmiştir. Bu nedenli ilk vasiyetnamenin iptali gerekir. Davalının banka hesaplarına ve diğer kayıtlı taşınmazlarına da ihtiyati tedbir konulsun" dedi. Dr. Öz'ün avukatı da "Şimdilik 100 bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz" ifadesini kullandı. Davanın reddini isteyen Nazlım Öz'ün avukatı, "Davacının ikinci vasiyetnamenin geçerli olduğuna ilişkin savı, yersiz ve yasadışı olduğundan nazara alınmamasını istiyoruz. İlk vasiyetnamenin geçerli olduğunun kabulü gerekir. Yine davacının müvekkilimin mal varlığına tedbir konulması ve hesapların araştırılması yönündeki talebinin de reddi gerekir" dedi.
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‘Evin kız kardeşime kalması haksızlık’
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