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İstanbullularla yarışan Adanalılar, mesire alanlarını doldurup, piknik yaptı!

Koronavirüse karşı '' çağrısına rağmen 'luların yanısıra 'da binlerce kişi, sıcak havayla birlikte piknik alanlarına akın etti. Polis, bakanlık tarafından uygulanan 'mangal' yasağına karşı göl içerisinde bulunan Amerikan Adası'nın giriş ve çıkışlarını kapattı. Göl kenarına gelen vatandaşların araç yoğunluğu ise otoparkı andıran görüntüler oluşturdu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.3.2020 18:23 ABONE OL
İstanbullularla yarışan Adanalılar, mesire alanlarını doldurup, piknik yaptı!

Kentte 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağışın ardından güneşin açmasıyla mesire alanı olan Seyhan Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı tıklım tıklım doldu. Göl kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, yanlarına getirdikleri sandalye ve masalarda oturarak açık havanın keyfini çıkardı. Koronavirüs salgınından korunmak için 'Evde Kal' uyarılarını dikkate almayıp, piknik yaptı.
MANGAL KEYFİNDEN VAZGEÇMEDİLER
Polis, bakanlık tarafından uygulanan 'mangal' yasağına karşı göl içerisinde bulunan Amerikan Adası'nın giriş ve çıkışlarını kapattı. Ada içindeki vatandaşlar da polis ekipleri tarafından uyarılarak çıkarıldı. Tüm yasaklara rağmen mangal yakan vatandaşlar, "Evimizde oturmaktan sıkıldık. Adanalılar kebap yemeden duramaz" dedi.
Göl kenarına gelen vatandaşların araç yoğunluğu ise otoparkı andıran görüntüler oluşturdu.

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İstanbullularla yarışan Adanalılar, mesire alanlarını doldurup, piknik yaptı!
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