İtalya koronavirüs istatistikleri! İtalya’da corona virüsünden ölen sayısı kaç oldu?

Dünyada etkisini hızla arttırmaya devam eden corona virüsü salgını ile ilgili istatistikler merak ediliyor. Son olarak ülkemizdeki koronavirüsü vaka sayısı 670'e ulaşırken ölü sayısı ise 9'a yükseldi. En yaygın etkilerinin görüldüğü İtalya'daki corona virüsü istatistikleri ise merak ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1'lerde olduğunu iddia etmişti. Peki İtalya'da corona virüsünden ölen sayısı kaç oldu? İşte İtalya koronavirüs istatistikleri!

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLAM ÖLÜ SAYISI (20 MART CANLI)

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 248'e çıktı.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.



İran'da 1433, İspanya'da 1041, Fransa'da 372, İngiltere'de 184, Güney Kore'de ise 94 kişi hayatını kaybetti. Dünyada toplamda 11,186 kişi virüsten hayatını kaybetti.

15 Mart itibariyle İtalya'da hayatını Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı: 1.809.

13 Mart tarihli araştırmaya göre hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin

Yaş ortalaması: 79,4

En genci: 39

En yaşlısı: 100

Kadınların yaş ortalaması: 84

Erkeklerin yaş ortalaması: 79

30-39 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:1 kişi

Kadın:1 kişi

40-49 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:2 kişi

Kadın:2 kişi

50-59 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:19 kişi

Kadın:6 kişi

60-69 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:62 kişi

Kadın:18 kişi

70-79 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:286 kişi

Kadın:76 kişi

80-89 yaş arası hayatını kaybeden

Erkek:306 kişi

Kadın:139 kişi

90 yaş ve üzeri hayatını kaybeden

Erkek:50 kişi

Kadın:48 kişi

Hastalığa yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranı:

0-38 yaş arası %0 (yani hastalığa yakalananlardan 0-38 yaş arası hayatını kaybeden yok).

39-40 yaş arası %0,1

40-49 yaş arası %0,1

50-59 yaş arası %0,6

60-69 yaş arası %2,7

70-79 yaş arası %9,6

80-89 yaş arası %16,6

90 yaş ve üzeri %19.0

Hayatını kaybedenlerin

% 26,1'nin 1(bir) ağır hastalığı var

% 25,7'sinin 2(iki) ağır hastalığı var

% 47,0'sinin 3(üç) veya daha fazla ağır hastalığı var

Sadece 3 kişinin başka hiçbir hastalığı yok

Hayatını kaybedenlerin:

% 37,2'si iskemik kalp hastalığı

% 26,5'inde atrial disritmi

% 8.2'si inme, iskemik beyin damar hastalığı

% 76,5'i yüksek tansiyon

% 37,3'ü şeker hastalığı

% 4.5'i demans

% 9,7'si kronik akciğer hastalığı

% 19,4'ü son 5 yıldır devam eden kanser hastalığı

% 2,6'sı karaciğer hastalığı

% 17,5'i böbrek yetmezliği

sahibiydi.

Hayatını kaybedenlerin

% 83'ü nefes darlığı

% 80'i yüksek ateş

% 45'i öksürük

% 4'ü ishal

% 4'ü hemoptizi (kan tükürme)

şikayetleriyle başvurdular

Hayatını kaybedenlerin %98,8'i nefes almakta güçlük çektiler.