İtalya koronavirüs istatistikleri! İtalya’da corona virüsünden ölen sayısı kaç oldu?

Dünyada etkisini hızla arttırmaya devam eden corona virüsü salgını ile ilgili istatistikler merak ediliyor. Son olarak ülkemizdeki koronavirüsü vaka sayısı 670'e ulaşırken ölü sayısı ise 9'a yükseldi. En yaygın etkilerinin görüldüğü İtalya'daki corona virüsü istatistikleri ise merak ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1'lerde olduğunu iddia etmişti. Peki İtalya'da corona virüsünden ölen sayısı kaç oldu? İşte İtalya koronavirüs istatistikleri!
KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLAM ÖLÜ SAYISI (20 MART CANLI)
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 248'e çıktı.
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.
İran'da 1433, İspanya'da 1041, Fransa'da 372, İngiltere'de 184, Güney Kore'de ise 94 kişi hayatını kaybetti. Dünyada toplamda 11,186 kişi virüsten hayatını kaybetti.
15 Mart itibariyle İtalya'da hayatını Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı: 1.809.
13 Mart tarihli araştırmaya göre hayatını kaybeden ilk 1016 kişinin
Yaş ortalaması: 79,4
En genci: 39
En yaşlısı: 100
Kadınların yaş ortalaması: 84
Erkeklerin yaş ortalaması: 79
30-39 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:1 kişi
Kadın:1 kişi
40-49 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:2 kişi
Kadın:2 kişi
50-59 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:19 kişi
Kadın:6 kişi
60-69 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:62 kişi
Kadın:18 kişi
70-79 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:286 kişi
Kadın:76 kişi
80-89 yaş arası hayatını kaybeden
Erkek:306 kişi
Kadın:139 kişi
90 yaş ve üzeri hayatını kaybeden
Erkek:50 kişi
Kadın:48 kişi
Hastalığa yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranı:
0-38 yaş arası %0 (yani hastalığa yakalananlardan 0-38 yaş arası hayatını kaybeden yok).
39-40 yaş arası %0,1
40-49 yaş arası %0,1
50-59 yaş arası %0,6
60-69 yaş arası %2,7
70-79 yaş arası %9,6
80-89 yaş arası %16,6
90 yaş ve üzeri %19.0
Hayatını kaybedenlerin
% 26,1'nin 1(bir) ağır hastalığı var
% 25,7'sinin 2(iki) ağır hastalığı var
% 47,0'sinin 3(üç) veya daha fazla ağır hastalığı var
Sadece 3 kişinin başka hiçbir hastalığı yok
Hayatını kaybedenlerin:
% 37,2'si iskemik kalp hastalığı
% 26,5'inde atrial disritmi
% 8.2'si inme, iskemik beyin damar hastalığı
% 76,5'i yüksek tansiyon
% 37,3'ü şeker hastalığı
% 4.5'i demans
% 9,7'si kronik akciğer hastalığı
% 19,4'ü son 5 yıldır devam eden kanser hastalığı
% 2,6'sı karaciğer hastalığı
% 17,5'i böbrek yetmezliği
sahibiydi.
Hayatını kaybedenlerin
% 83'ü nefes darlığı
% 80'i yüksek ateş
% 45'i öksürük
% 4'ü ishal
% 4'ü hemoptizi (kan tükürme)
şikayetleriyle başvurdular
Hayatını kaybedenlerin %98,8'i nefes almakta güçlük çektiler.