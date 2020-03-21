İtalyan gelinin nikahı bahçede kıyıldı

Şişli'de çiftin nikahı, gelinin Şubat ayında birkaç günlüğüne İtalya'ya gitmesi nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda kıyıldı.Umut Bilge Öztürk ve Paola Martini evlenmek üzere Şişli Evlendirme Dairesi'ne başvurdu. Evlenmek için başvuran çiftlerden İtalyan Paola Martini, Şubat ayı içerisinde birkaç günlüğüne İtalya'ya gittiği için tören nikah salonu yerine bahçede kıyıldı. Nikah memuru ellerine güvenlik amacıyla eldiven takarak güvenli mesafede durdu. Nikahta aile bireyleri dışında misafir yer almadı. Nikah memuru evlilik cüzdanını İtalyan geline verdi.