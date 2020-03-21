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atölyesine operasyon: Bir gözaltı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
Rize Ardeşen'de kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten jandarma ekipleri, S.Ö.'nün adresine operasyon düzenledi. Dedektör köpek kullanılarak gerçekleştirilen aramada, kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı. Atölyede, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, tabanca ve tüfek mühimmatı, tabanca üst kapağı, namlusu ve kalıbı, mermi ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
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Kaçak silah atölyesine operasyon: Bir gözaltı
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