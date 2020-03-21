Kağıthane’de hasta ve yaşlılara virüs tedbiri

Kağıthane Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için evde ücretsiz bakım hizmetlerini sıklaştırdı. Aşevinde kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için her gün 2 öğünlük sıcak yemek hazırlanarak evlerine teslim ediliyor. Ayrıca kronik hastalığı bulunan yaşlı ve yatalak hastaların hastanelere ulaşımı sağlanıyor. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlarımız, evlerinden çıkmaya gerek kalmadan günlük rutin yaşamlarına rahat bir şekilde devam edebiliyorlar" dedi.